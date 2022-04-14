Warlords of Solana (WLOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Warlords of Solana (WLOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Officiële website: https://wlos.dev Whitepaper: https://docs.wlos.dev

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Warlords of Solana (WLOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Totale voorraad: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K Circulerende voorraad: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Hoogste ooit: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Laagste ooit: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 Huidige prijs: $ 0.081573 $ 0.081573 $ 0.081573 Meer informatie over Warlords of Solana (WLOS) prijs

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Warlords of Solana (WLOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WLOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WLOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WLOS begrijpt, kun je de live prijs van WLOS token verkennen!

