Wand (WAND) Tokenomie

Wand (WAND) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Wand (WAND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Wand (WAND) Informatie

Officiële website:
https://wandbot.app/
Whitepaper:
https://docs.wandbot.app/

Wand (WAND) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wand (WAND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 26.50K
$ 26.50K$ 26.50K
Totale voorraad:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Circulerende voorraad:
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Hoogste ooit:
$ 0.053002
$ 0.053002$ 0.053002
Laagste ooit:
$ 0.00508731
$ 0.00508731$ 0.00508731
Huidige prijs:
$ 0.00858741
$ 0.00858741$ 0.00858741

Wand (WAND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Wand (WAND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal WAND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel WAND tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van WAND begrijpt, kun je de live prijs van WAND token verkennen!

Prijsvoorspelling van WAND

Wil je weten waar je WAND naartoe gaat? Onze WAND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.