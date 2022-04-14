Wanaka Farm (WANA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wanaka Farm (WANA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wanaka Farm (WANA) Informatie Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto. Officiële website: https://wanakafarm.com/

Wanaka Farm (WANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wanaka Farm (WANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 455.76K $ 455.76K $ 455.76K Totale voorraad: $ 499.96M $ 499.96M $ 499.96M Circulerende voorraad: $ 173.52M $ 173.52M $ 173.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Laagste ooit: $ 0.00245983 $ 0.00245983 $ 0.00245983 Huidige prijs: $ 0.00261701 $ 0.00261701 $ 0.00261701 Meer informatie over Wanaka Farm (WANA) prijs

Wanaka Farm (WANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wanaka Farm (WANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WANA begrijpt, kun je de live prijs van WANA token verkennen!

Prijsvoorspelling van WANA Wil je weten waar je WANA naartoe gaat? Onze WANA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

