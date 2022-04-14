Walter (WALTER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Walter (WALTER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Walter (WALTER) Informatie Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Officiële website: https://walteronsolana.com/

Walter (WALTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Walter (WALTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 568.04K $ 568.04K $ 568.04K Totale voorraad: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Circulerende voorraad: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 568.04K $ 568.04K $ 568.04K Hoogste ooit: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00059873 $ 0.00059873 $ 0.00059873 Meer informatie over Walter (WALTER) prijs

Walter (WALTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Walter (WALTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WALTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WALTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WALTER begrijpt, kun je de live prijs van WALTER token verkennen!

