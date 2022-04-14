Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Walrus the tusk ($TUSK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Walrus the tusk ($TUSK) Informatie Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Officiële website: https://tuskthewalrus.com/ Koop nu $TUSK!

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Walrus the tusk ($TUSK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.72K $ 28.72K $ 28.72K Totale voorraad: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Circulerende voorraad: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.72K $ 28.72K $ 28.72K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Walrus the tusk ($TUSK) prijs

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Walrus the tusk ($TUSK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $TUSK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $TUSK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $TUSK begrijpt, kun je de live prijs van $TUSK token verkennen!

Prijsvoorspelling van $TUSK Wil je weten waar je $TUSK naartoe gaat? Onze $TUSK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $TUSK token!

