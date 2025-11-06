BeursDEX+
De live Wall Street Shiba prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime STIBA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STIBA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Wall Street Shiba Prijs (STIBA)

Niet genoteerd

1 STIBA naar USD live prijs:

$0.00018874
$0.00018874$0.00018874
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Wall Street Shiba (STIBA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:01:31 (UTC+8)

Wall Street Shiba (STIBA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01904074
$ 0.01904074$ 0.01904074

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Wall Street Shiba (STIBA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er STIBA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STIBA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01904074, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STIBA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wall Street Shiba (STIBA) Marktinformatie

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

--
----

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Wall Street Shiba is $ 188.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STIBA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 188.74K.

Wall Street Shiba (STIBA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wall Street Shiba naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wall Street Shiba naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wall Street Shiba naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wall Street Shiba naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-2.47%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Wall Street Shiba (STIBA)?

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Wall Street Shiba (STIBA) hulpbron

Officiële website

Wall Street Shiba Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wall Street Shiba (STIBA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wall Street Shiba (STIBA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wall Street Shiba te bekijken.

Bekijk nu de Wall Street Shiba prijsvoorspelling !

STIBA naar lokale valuta's

Wall Street Shiba (STIBA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wall Street Shiba (STIBA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STIBA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wall Street Shiba (STIBA)

Hoeveel is Wall Street Shiba (STIBA) vandaag waard?
De live STIBA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STIBA naar USD prijs?
De huidige prijs van STIBA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wall Street Shiba?
De marktkapitalisatie van STIBA is $ 188.74K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STIBA?
De circulerende voorraad van STIBA is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STIBA?
STIBA bereikte een ATH-prijs van 0.01904074 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STIBA?
STIBA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van STIBA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STIBA is -- USD.
Zal STIBA dit jaar hoger gaan?
STIBA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STIBA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:01:31 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

