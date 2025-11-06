BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Wakehacker by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime WAKEAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WAKEAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Wakehacker by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime WAKEAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WAKEAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WAKEAI

WAKEAI Prijsinformatie

Wat is WAKEAI

WAKEAI whitepaper

WAKEAI officiële website

WAKEAI tokenomie

WAKEAI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Wakehacker by Virtuals logo

Wakehacker by Virtuals Prijs (WAKEAI)

Niet genoteerd

1 WAKEAI naar USD live prijs:

$0.00035639
$0.00035639$0.00035639
-15.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:01:16 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0
$ 0$ 0

-1.87%

-15.10%

-23.54%

-23.54%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WAKEAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAKEAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00132264, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAKEAI met -1.87% veranderd in het afgelopen uur, -15.10% in de afgelopen 24 uur en -23.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Marktinformatie

$ 231.18K
$ 231.18K$ 231.18K

--
----

$ 355.66K
$ 355.66K$ 355.66K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Wakehacker by Virtuals is $ 231.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAKEAI is 650.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 355.66K.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wakehacker by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wakehacker by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wakehacker by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wakehacker by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-15.10%
30 dagen$ 0-4.49%
60 dagen$ 0-18.01%
90 dagen$ 0--

Wat is Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)?

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Wakehacker by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wakehacker by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Wakehacker by Virtuals prijsvoorspelling !

WAKEAI naar lokale valuta's

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WAKEAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Hoeveel is Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) vandaag waard?
De live WAKEAI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WAKEAI naar USD prijs?
De huidige prijs van WAKEAI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wakehacker by Virtuals?
De marktkapitalisatie van WAKEAI is $ 231.18K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WAKEAI?
De circulerende voorraad van WAKEAI is 650.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WAKEAI?
WAKEAI bereikte een ATH-prijs van 0.00132264 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WAKEAI?
WAKEAI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van WAKEAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WAKEAI is -- USD.
Zal WAKEAI dit jaar hoger gaan?
WAKEAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WAKEAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:01:16 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,773.31
$103,773.31$103,773.31

+0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,400.00
$3,400.00$3,400.00

+0.04%

Solana logo

Solana

SOL

$160.32
$160.32$160.32

-0.12%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0832
$1.0832$1.0832

-1.82%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,773.31
$103,773.31$103,773.31

+0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,400.00
$3,400.00$3,400.00

+0.04%

Solana logo

Solana

SOL

$160.32
$160.32$160.32

-0.12%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2762
$2.2762$2.2762

0.00%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16733
$0.16733$0.16733

0.00%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03347
$0.03347$0.03347

+33.88%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00899
$0.00899$0.00899

+19.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00806
$0.00806$0.00806

+24.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2278
$0.2278$0.2278

+355.60%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000210
$0.0000000210$0.0000000210

+39.07%

HODL logo

HODL

HODL

$0.0001199
$0.0001199$0.0001199

-7.76%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000065
$0.000000000065$0.000000000065

0.00%

LuckyMeme logo

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000005903
$0.00000000005903$0.00000000005903

+96.76%