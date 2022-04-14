Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Waka Flocka (FLOCKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Waka Flocka (FLOCKA) Informatie Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry. Officiële website: https://flockaonsol.fun

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Waka Flocka (FLOCKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Hoogste ooit: $ 0.00293193 $ 0.00293193 $ 0.00293193 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00196091 $ 0.00196091 $ 0.00196091 Meer informatie over Waka Flocka (FLOCKA) prijs

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Waka Flocka (FLOCKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLOCKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLOCKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLOCKA begrijpt, kun je de live prijs van FLOCKA token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLOCKA Wil je weten waar je FLOCKA naartoe gaat? Onze FLOCKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLOCKA token!

