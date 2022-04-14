wain (WAIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in wain (WAIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

wain (WAIN) Informatie Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation. Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation. Officiële website: https://x.com/wainsol Koop nu WAIN!

wain (WAIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor wain (WAIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Totale voorraad: $ 896.05M $ 896.05M $ 896.05M Circulerende voorraad: $ 896.05M $ 896.05M $ 896.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Hoogste ooit: $ 0.00273767 $ 0.00273767 $ 0.00273767 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over wain (WAIN) prijs

wain (WAIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van wain (WAIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAIN begrijpt, kun je de live prijs van WAIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van WAIN Wil je weten waar je WAIN naartoe gaat? Onze WAIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WAIN token!

