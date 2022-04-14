Waifu ($WAIFU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Waifu ($WAIFU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Waifu ($WAIFU) Informatie From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife. The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts. Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option. Officiële website: https://www.waifusolana.com/ Koop nu $WAIFU!

Waifu ($WAIFU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Waifu ($WAIFU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Totale voorraad: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M Circulerende voorraad: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Hoogste ooit: $ 0.00139836 $ 0.00139836 $ 0.00139836 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Waifu ($WAIFU) prijs

Waifu ($WAIFU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Waifu ($WAIFU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $WAIFU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $WAIFU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $WAIFU begrijpt, kun je de live prijs van $WAIFU token verkennen!

Prijsvoorspelling van $WAIFU Wil je weten waar je $WAIFU naartoe gaat? Onze $WAIFU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $WAIFU token!

