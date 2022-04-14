WagyuSwap (WAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WagyuSwap (WAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WagyuSwap (WAG) Informatie WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so. Officiële website: https://www.wagyuswap.app/

WagyuSwap (WAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WagyuSwap (WAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 46.78M $ 46.78M $ 46.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 79.41K $ 79.41K $ 79.41K Hoogste ooit: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015883 $ 0.00015883 $ 0.00015883 Meer informatie over WagyuSwap (WAG) prijs

WagyuSwap (WAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WagyuSwap (WAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAG begrijpt, kun je de live prijs van WAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van WAG Wil je weten waar je WAG naartoe gaat? Onze WAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

