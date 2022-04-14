Waggle Network (WAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Waggle Network (WAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Waggle Network (WAG) Informatie Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Officiële website: https://waggle.network/

Waggle Network (WAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Waggle Network (WAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.67K $ 3.67K $ 3.67K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K Hoogste ooit: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Laagste ooit: $ 0.00025953 $ 0.00025953 $ 0.00025953 Huidige prijs: $ 0.0005325 $ 0.0005325 $ 0.0005325 Meer informatie over Waggle Network (WAG) prijs

Waggle Network (WAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Waggle Network (WAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAG begrijpt, kun je de live prijs van WAG token verkennen!

