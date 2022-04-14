Wagerr (WGR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wagerr (WGR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wagerr (WGR) Informatie Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr. Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr. Officiële website: https://www.wagerr.com/ Koop nu WGR!

Wagerr (WGR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wagerr (WGR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 608.35K $ 608.35K $ 608.35K Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: $ 260.56M $ 260.56M $ 260.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Hoogste ooit: $ 0.934216 $ 0.934216 $ 0.934216 Laagste ooit: $ 0.00002934 $ 0.00002934 $ 0.00002934 Huidige prijs: $ 0.00232668 $ 0.00232668 $ 0.00232668 Meer informatie over Wagerr (WGR) prijs

Wagerr (WGR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wagerr (WGR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WGR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WGR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WGR begrijpt, kun je de live prijs van WGR token verkennen!

Prijsvoorspelling van WGR Wil je weten waar je WGR naartoe gaat? Onze WGR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WGR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!