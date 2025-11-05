WachAI (WACH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00191019 24u hoog $ 0.00261679 Hoogste prijs ooit $ 0.0086231 Laagste prijs $ 0.00066318 Prijswijziging (1u) -2.53% Prijswijziging (1D) +28.06% Prijswijziging (7D) -40.58%

WachAI (WACH) real-time prijs is $0.00246688. De afgelopen 24 uur werd er WACH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00191019 en een hoogtepunt van $ 0.00261679, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WACH hoogste prijs aller tijden is $ 0.0086231, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00066318 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WACH met -2.53% veranderd in het afgelopen uur, +28.06% in de afgelopen 24 uur en -40.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WachAI (WACH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.31M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.47M Circulerende voorraad 531.65M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WachAI is $ 1.31M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WACH is 531.65M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.47M.