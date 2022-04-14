Vulture Peak (VPK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vulture Peak (VPK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vulture Peak (VPK) Informatie Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Officiële website: https://vulturepeak.io/ Whitepaper: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Koop nu VPK!

Vulture Peak (VPK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vulture Peak (VPK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Totale voorraad: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Circulerende voorraad: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 496.27K $ 496.27K $ 496.27K Hoogste ooit: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 Laagste ooit: $ 0.0157088 $ 0.0157088 $ 0.0157088 Huidige prijs: $ 0.01659773 $ 0.01659773 $ 0.01659773 Meer informatie over Vulture Peak (VPK) prijs

Vulture Peak (VPK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vulture Peak (VPK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VPK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VPK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VPK begrijpt, kun je de live prijs van VPK token verkennen!

Prijsvoorspelling van VPK Wil je weten waar je VPK naartoe gaat? Onze VPK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VPK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!