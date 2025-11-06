BeursDEX+
De live VR1 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime VR1 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VR1 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VR1

VR1 Prijsinformatie

Wat is VR1

VR1 whitepaper

VR1 officiële website

VR1 tokenomie

VR1 Prijsvoorspelling

VR1 logo

VR1 Prijs (VR1)

Niet genoteerd

1 VR1 naar USD live prijs:

--
----
+15.20%1D
USD
VR1 (VR1) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:40:31 (UTC+8)

VR1 (VR1) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

+7.50%

+15.25%

+55.48%

+55.48%

VR1 (VR1) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VR1 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VR1 hoogste prijs aller tijden is $ 0.03718439, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VR1 met +7.50% veranderd in het afgelopen uur, +15.25% in de afgelopen 24 uur en +55.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VR1 (VR1) Marktinformatie

$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K

--
----

$ 17.01K
$ 17.01K$ 17.01K

669.03M
669.03M 669.03M

978,975,185.9463968
978,975,185.9463968 978,975,185.9463968

De huidige marktkapitalisatie van VR1 is $ 11.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VR1 is 669.03M, met een totale voorraad van 978975185.9463968. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.01K.

VR1 (VR1) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van VR1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van VR1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van VR1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van VR1 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+15.25%
30 dagen$ 0+30.48%
60 dagen$ 0-75.92%
90 dagen$ 0--

Wat is VR1 (VR1)?

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

VR1 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal VR1 (VR1) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je VR1 (VR1) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor VR1 te bekijken.

Bekijk nu de VR1 prijsvoorspelling !

VR1 naar lokale valuta's

VR1 (VR1) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van VR1 (VR1) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VR1 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over VR1 (VR1)

Hoeveel is VR1 (VR1) vandaag waard?
De live VR1 prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VR1 naar USD prijs?
De huidige prijs van VR1 naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van VR1?
De marktkapitalisatie van VR1 is $ 11.63K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VR1?
De circulerende voorraad van VR1 is 669.03M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VR1?
VR1 bereikte een ATH-prijs van 0.03718439 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VR1?
VR1 zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van VR1?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VR1 is -- USD.
Zal VR1 dit jaar hoger gaan?
VR1 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VR1 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:40:31 (UTC+8)

Disclaimer

