vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Officiële website: https://bifrost.io/

Voucher BNC (VBNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Voucher BNC (VBNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 802.44K $ 802.44K $ 802.44K Totale voorraad: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Circulerende voorraad: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 802.44K $ 802.44K $ 802.44K Hoogste ooit: $ 0.323317 $ 0.323317 $ 0.323317 Laagste ooit: $ 0.112917 $ 0.112917 $ 0.112917 Huidige prijs: $ 0.11308 $ 0.11308 $ 0.11308 Meer informatie over Voucher BNC (VBNC) prijs

Voucher BNC (VBNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Voucher BNC (VBNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VBNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VBNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VBNC begrijpt, kun je de live prijs van VBNC token verkennen!

