De live Vooz Coin prijs vandaag is 0.00019715 USD. Volg realtime VOOZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VOOZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VOOZ

VOOZ Prijsinformatie

Wat is VOOZ

VOOZ whitepaper

VOOZ officiële website

VOOZ tokenomie

VOOZ Prijsvoorspelling

Vooz Coin Prijs (VOOZ)

1 VOOZ naar USD live prijs:

$0.00019815
$0.00019815$0.00019815
-11.30%1D
USD
Vooz Coin (VOOZ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:00:49 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00017619
$ 0.00017619$ 0.00017619
24u laag
$ 0.00022611
$ 0.00022611$ 0.00022611
24u hoog

$ 0.00017619
$ 0.00017619$ 0.00017619

$ 0.00022611
$ 0.00022611$ 0.00022611

$ 0.00131691
$ 0.00131691$ 0.00131691

$ 0.00017619
$ 0.00017619$ 0.00017619

+0.31%

-12.80%

-32.13%

-32.13%

Vooz Coin (VOOZ) real-time prijs is $0.00019715. De afgelopen 24 uur werd er VOOZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017619 en een hoogtepunt van $ 0.00022611, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VOOZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.00131691, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00017619 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VOOZ met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, -12.80% in de afgelopen 24 uur en -32.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vooz Coin (VOOZ) Marktinformatie

$ 196.78K
$ 196.78K$ 196.78K

--
----

$ 196.78K
$ 196.78K$ 196.78K

998.41M
998.41M 998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502 998,410,184.147502

De huidige marktkapitalisatie van Vooz Coin is $ 196.78K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VOOZ is 998.41M, met een totale voorraad van 998410184.147502. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 196.78K.

Vooz Coin (VOOZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Vooz Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vooz Coin naar USD $ -0.0000990979.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vooz Coin naar USD $ -0.0001358980.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vooz Coin naar USD $ -0.0004641314220126579.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-12.80%
30 dagen$ -0.0000990979-50.26%
60 dagen$ -0.0001358980-68.93%
90 dagen$ -0.0004641314220126579-70.18%

Wat is Vooz Coin (VOOZ)?

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Vooz Coin (VOOZ) hulpbron

Officiële website

Vooz Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Vooz Coin (VOOZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Vooz Coin (VOOZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Vooz Coin te bekijken.

Bekijk nu de Vooz Coin prijsvoorspelling !

VOOZ naar lokale valuta's

Vooz Coin (VOOZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vooz Coin (VOOZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VOOZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vooz Coin (VOOZ)

Hoeveel is Vooz Coin (VOOZ) vandaag waard?
De live VOOZ prijs in USD is 0.00019715 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VOOZ naar USD prijs?
De huidige prijs van VOOZ naar USD is $ 0.00019715. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Vooz Coin?
De marktkapitalisatie van VOOZ is $ 196.78K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VOOZ?
De circulerende voorraad van VOOZ is 998.41M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VOOZ?
VOOZ bereikte een ATH-prijs van 0.00131691 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VOOZ?
VOOZ zag een ATL-prijs van 0.00017619 USD.
Wat is het handelsvolume van VOOZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VOOZ is -- USD.
Zal VOOZ dit jaar hoger gaan?
VOOZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VOOZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:00:49 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

