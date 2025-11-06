Vooz Coin (VOOZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00017619 $ 0.00017619 $ 0.00017619 24u laag $ 0.00022611 $ 0.00022611 $ 0.00022611 24u hoog 24u laag $ 0.00017619$ 0.00017619 $ 0.00017619 24u hoog $ 0.00022611$ 0.00022611 $ 0.00022611 Hoogste prijs ooit $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Laagste prijs $ 0.00017619$ 0.00017619 $ 0.00017619 Prijswijziging (1u) +0.31% Prijswijziging (1D) -12.80% Prijswijziging (7D) -32.13% Prijswijziging (7D) -32.13%

Vooz Coin (VOOZ) real-time prijs is $0.00019715. De afgelopen 24 uur werd er VOOZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017619 en een hoogtepunt van $ 0.00022611, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VOOZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.00131691, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00017619 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VOOZ met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, -12.80% in de afgelopen 24 uur en -32.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vooz Coin (VOOZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 196.78K$ 196.78K $ 196.78K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 196.78K$ 196.78K $ 196.78K Circulerende voorraad 998.41M 998.41M 998.41M Totale voorraad 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

De huidige marktkapitalisatie van Vooz Coin is $ 196.78K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VOOZ is 998.41M, met een totale voorraad van 998410184.147502. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 196.78K.