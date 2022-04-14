Voovo App (VOOVO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Voovo App (VOOVO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Voovo App (VOOVO) Informatie Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. Officiële website: https://voovo.xyz/ Koop nu VOOVO!

Voovo App (VOOVO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Voovo App (VOOVO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.55K $ 17.55K $ 17.55K Totale voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Circulerende voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.55K $ 17.55K $ 17.55K Hoogste ooit: $ 0.00171215 $ 0.00171215 $ 0.00171215 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Voovo App (VOOVO) prijs

Voovo App (VOOVO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Voovo App (VOOVO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VOOVO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VOOVO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VOOVO begrijpt, kun je de live prijs van VOOVO token verkennen!

Prijsvoorspelling van VOOVO Wil je weten waar je VOOVO naartoe gaat? Onze VOOVO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VOOVO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!