Volaris Games (VOLS) Informatie Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. Officiële website: https://volaris.games/ Whitepaper: https://docs.volaris.games/wp

Volaris Games (VOLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Volaris Games (VOLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 524.99K $ 524.99K $ 524.99K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 485.93M $ 485.93M $ 485.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Hoogste ooit: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00107429 $ 0.00107429 $ 0.00107429 Meer informatie over Volaris Games (VOLS) prijs

Volaris Games (VOLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Volaris Games (VOLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VOLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VOLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VOLS begrijpt, kun je de live prijs van VOLS token verkennen!

