Voice Artificial (VAR) Informatie $VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time. Officiële website: https://x.com/voiceartificial

Voice Artificial (VAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Voice Artificial (VAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.82K $ 13.82K $ 13.82K Totale voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Circulerende voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.82K $ 13.82K $ 13.82K Hoogste ooit: $ 0.00498807 $ 0.00498807 $ 0.00498807 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Voice Artificial (VAR) prijs

Voice Artificial (VAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Voice Artificial (VAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VAR begrijpt, kun je de live prijs van VAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van VAR Wil je weten waar je VAR naartoe gaat? Onze VAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VAR token!

