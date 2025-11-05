VOI Network (VOI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog
Hoogste prijs ooit $ 0.01353747
Laagste prijs $ 0
Prijswijziging (1u) -0.51%
Prijswijziging (1D) -1.47%
Prijswijziging (7D) -14.21%

VOI Network (VOI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VOI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VOI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01353747, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VOI met -0.51% veranderd in het afgelopen uur, -1.47% in de afgelopen 24 uur en -14.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VOI Network (VOI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 803.23K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.07M
Circulerende voorraad 1.97B
Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van VOI Network is $ 803.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VOI is 1.97B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.07M.