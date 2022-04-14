VNX British Pound (VGBP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VNX British Pound (VGBP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VNX British Pound (VGBP) Informatie VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Officiële website: http://vnx.io/ Whitepaper: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf

VNX British Pound (VGBP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VNX British Pound (VGBP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 577.72K $ 577.72K $ 577.72K Totale voorraad: $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K Circulerende voorraad: $ 428.11K $ 428.11K $ 428.11K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 577.72K $ 577.72K $ 577.72K Hoogste ooit: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Laagste ooit: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Huidige prijs: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Meer informatie over VNX British Pound (VGBP) prijs

VNX British Pound (VGBP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VNX British Pound (VGBP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VGBP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VGBP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VGBP begrijpt, kun je de live prijs van VGBP token verkennen!

Prijsvoorspelling van VGBP Wil je weten waar je VGBP naartoe gaat? Onze VGBP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VGBP token!

