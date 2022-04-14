VNST Stablecoin (VNST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VNST Stablecoin (VNST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VNST Stablecoin (VNST) Informatie VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Officiële website: https://vnst.io/en Whitepaper: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper Koop nu VNST!

VNST Stablecoin (VNST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VNST Stablecoin (VNST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 269.08K $ 269.08K $ 269.08K Totale voorraad: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B Circulerende voorraad: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 269.08K $ 269.08K $ 269.08K Hoogste ooit: $ 0.00004081 $ 0.00004081 $ 0.00004081 Laagste ooit: $ 0.00003654 $ 0.00003654 $ 0.00003654 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over VNST Stablecoin (VNST) prijs

VNST Stablecoin (VNST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VNST Stablecoin (VNST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VNST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VNST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VNST begrijpt, kun je de live prijs van VNST token verkennen!

Prijsvoorspelling van VNST Wil je weten waar je VNST naartoe gaat? Onze VNST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VNST token!

