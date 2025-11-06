Vizits Coin (VIZITS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002891 $ 0.00002891 $ 0.00002891 24u laag $ 0.00003094 $ 0.00003094 $ 0.00003094 24u hoog 24u laag $ 0.00002891$ 0.00002891 $ 0.00002891 24u hoog $ 0.00003094$ 0.00003094 $ 0.00003094 Hoogste prijs ooit $ 0.00015452$ 0.00015452 $ 0.00015452 Laagste prijs $ 0.00002891$ 0.00002891 $ 0.00002891 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -5.15% Prijswijziging (7D) -29.04% Prijswijziging (7D) -29.04%

Vizits Coin (VIZITS) real-time prijs is $0.00002933. De afgelopen 24 uur werd er VIZITS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002891 en een hoogtepunt van $ 0.00003094, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIZITS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00015452, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002891 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIZITS met -- veranderd in het afgelopen uur, -5.15% in de afgelopen 24 uur en -29.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vizits Coin (VIZITS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Circulerende voorraad 967.98M 967.98M 967.98M Totale voorraad 967,975,998.688692 967,975,998.688692 967,975,998.688692

De huidige marktkapitalisatie van Vizits Coin is $ 28.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIZITS is 967.98M, met een totale voorraad van 967975998.688692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.39K.