VIVA (VIVA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00375332 $ 0.00375332 $ 0.00375332 24u laag $ 0.004344 $ 0.004344 $ 0.004344 24u hoog 24u laag $ 0.00375332$ 0.00375332 $ 0.00375332 24u hoog $ 0.004344$ 0.004344 $ 0.004344 Hoogste prijs ooit $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Laagste prijs $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) +9.44% Prijswijziging (7D) -10.57% Prijswijziging (7D) -10.57%

VIVA (VIVA) real-time prijs is $0.00434164. De afgelopen 24 uur werd er VIVA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00375332 en een hoogtepunt van $ 0.004344, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIVA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01138801, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00199132 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIVA met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, +9.44% in de afgelopen 24 uur en -10.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VIVA (VIVA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

De huidige marktkapitalisatie van VIVA is $ 4.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIVA is 1000.00M, met een totale voorraad van 999996093.1803687. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.34M.