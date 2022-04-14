VitAI (VITAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VitAI (VITAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VitAI (VITAI) Informatie VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn't your average AI bot - it's your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you're farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Officiële website: https://www.vitalikai.com/ Whitepaper: https://www.vitalikai.com/terminal

VitAI (VITAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VitAI (VITAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.38K $ 74.38K $ 74.38K Totale voorraad: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M Circulerende voorraad: $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 74.38K $ 74.38K $ 74.38K Hoogste ooit: $ 0.04953982 $ 0.04953982 $ 0.04953982 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00074964 $ 0.00074964 $ 0.00074964 Meer informatie over VitAI (VITAI) prijs

VitAI (VITAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VitAI (VITAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VITAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VITAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VITAI begrijpt, kun je de live prijs van VITAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van VITAI Wil je weten waar je VITAI naartoe gaat? Onze VITAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VITAI token!

