Visionaire (VISIONAIRE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.55% Prijswijziging (1D) -2.63% Prijswijziging (7D) -20.53%

Visionaire (VISIONAIRE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VISIONAIRE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VISIONAIRE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VISIONAIRE met +0.55% veranderd in het afgelopen uur, -2.63% in de afgelopen 24 uur en -20.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Visionaire (VISIONAIRE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 27.33K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 38.72K Circulerende voorraad 704.81M Totale voorraad 998,721,042.583398

De huidige marktkapitalisatie van Visionaire is $ 27.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VISIONAIRE is 704.81M, met een totale voorraad van 998721042.583398. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.72K.