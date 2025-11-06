BeursDEX+
De live Virtuals Ventures by Virtuals prijs vandaag is 0.000109 USD. Volg realtime VVC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VVC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 VVC naar USD live prijs:

$0.00010938
$0.00010938$0.00010938
-10.50%1D
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) live prijsgrafiek
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00010493
$ 0.00010493$ 0.00010493
24u laag
$ 0.00012349
$ 0.00012349$ 0.00012349
24u hoog

$ 0.00010493
$ 0.00010493$ 0.00010493

$ 0.00012349
$ 0.00012349$ 0.00012349

$ 0.00018306
$ 0.00018306$ 0.00018306

$ 0.00001312
$ 0.00001312$ 0.00001312

-3.39%

-11.57%

+22.28%

+22.28%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) real-time prijs is $0.000109. De afgelopen 24 uur werd er VVC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010493 en een hoogtepunt van $ 0.00012349, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VVC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00018306, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001312 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VVC met -3.39% veranderd in het afgelopen uur, -11.57% in de afgelopen 24 uur en +22.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Marktinformatie

$ 108.74K
$ 108.74K$ 108.74K

--
----

$ 108.74K
$ 108.74K$ 108.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Virtuals Ventures by Virtuals is $ 108.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VVC is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 108.74K.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Virtuals Ventures by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Virtuals Ventures by Virtuals naar USD $ +0.0003723159.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Virtuals Ventures by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Virtuals Ventures by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-11.57%
30 dagen$ +0.0003723159+341.57%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)?

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) hulpbron

Officiële website

Virtuals Ventures by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Virtuals Ventures by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Virtuals Ventures by Virtuals prijsvoorspelling !

VVC naar lokale valuta's

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VVC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Hoeveel is Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) vandaag waard?
De live VVC prijs in USD is 0.000109 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VVC naar USD prijs?
De huidige prijs van VVC naar USD is $ 0.000109. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Virtuals Ventures by Virtuals?
De marktkapitalisatie van VVC is $ 108.74K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VVC?
De circulerende voorraad van VVC is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VVC?
VVC bereikte een ATH-prijs van 0.00018306 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VVC?
VVC zag een ATL-prijs van 0.00001312 USD.
Wat is het handelsvolume van VVC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VVC is -- USD.
Zal VVC dit jaar hoger gaan?
VVC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VVC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

