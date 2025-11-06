Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00010493 $ 0.00010493 $ 0.00010493 24u laag $ 0.00012349 $ 0.00012349 $ 0.00012349 24u hoog 24u laag $ 0.00010493$ 0.00010493 $ 0.00010493 24u hoog $ 0.00012349$ 0.00012349 $ 0.00012349 Hoogste prijs ooit $ 0.00018306$ 0.00018306 $ 0.00018306 Laagste prijs $ 0.00001312$ 0.00001312 $ 0.00001312 Prijswijziging (1u) -3.39% Prijswijziging (1D) -11.57% Prijswijziging (7D) +22.28% Prijswijziging (7D) +22.28%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) real-time prijs is $0.000109. De afgelopen 24 uur werd er VVC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010493 en een hoogtepunt van $ 0.00012349, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VVC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00018306, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001312 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VVC met -3.39% veranderd in het afgelopen uur, -11.57% in de afgelopen 24 uur en +22.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 108.74K$ 108.74K $ 108.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 108.74K$ 108.74K $ 108.74K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Virtuals Ventures by Virtuals is $ 108.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VVC is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 108.74K.