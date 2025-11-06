BeursDEX+
De live Virtual Trade Agent prijs vandaag is 0.00610483 USD. Volg realtime VTA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VTA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VTA

VTA Prijsinformatie

Wat is VTA

VTA officiële website

VTA tokenomie

VTA Prijsvoorspelling

Virtual Trade Agent logo

Virtual Trade Agent Prijs (VTA)

1 VTA naar USD live prijs:

$0.00610483
$0.00610483
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Virtual Trade Agent (VTA) live prijsgrafiek
Virtual Trade Agent (VTA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.056364
$ 0.056364

$ 0.00601006
$ 0.00601006

--

--

0.00%

0.00%

Virtual Trade Agent (VTA) real-time prijs is $0.00610483. De afgelopen 24 uur werd er VTA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VTA hoogste prijs aller tijden is $ 0.056364, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00601006 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VTA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Virtual Trade Agent (VTA) Marktinformatie

$ 5.80K
$ 5.80K

--
--

$ 6.10K
$ 6.10K

950.18K
950.18K

1,000,000.0
1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Virtual Trade Agent is $ 5.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VTA is 950.18K, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.10K.

Virtual Trade Agent (VTA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Virtual Trade Agent naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Virtual Trade Agent naar USD $ -0.0002948187.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Virtual Trade Agent naar USD $ -0.0014073763.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Virtual Trade Agent naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0002948187-4.82%
60 dagen$ -0.0014073763-23.05%
90 dagen$ 0--

Wat is Virtual Trade Agent (VTA)?

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Virtual Trade Agent (VTA) hulpbron

Officiële website

Virtual Trade Agent Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Virtual Trade Agent (VTA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Virtual Trade Agent (VTA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Virtual Trade Agent te bekijken.

Bekijk nu de Virtual Trade Agent prijsvoorspelling !

VTA naar lokale valuta's

Virtual Trade Agent (VTA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Virtual Trade Agent (VTA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VTA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Virtual Trade Agent (VTA)

Hoeveel is Virtual Trade Agent (VTA) vandaag waard?
De live VTA prijs in USD is 0.00610483 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VTA naar USD prijs?
De huidige prijs van VTA naar USD is $ 0.00610483. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Virtual Trade Agent?
De marktkapitalisatie van VTA is $ 5.80K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VTA?
De circulerende voorraad van VTA is 950.18K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VTA?
VTA bereikte een ATH-prijs van 0.056364 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VTA?
VTA zag een ATL-prijs van 0.00601006 USD.
Wat is het handelsvolume van VTA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VTA is -- USD.
Zal VTA dit jaar hoger gaan?
VTA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VTA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Virtual Trade Agent (VTA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$104,421.89

$3,470.81

$163.29

$1.0000

$0.9120

$104,421.89

$3,470.81

$163.29

$2.3178

$0.16839

$0.00000

$0.00000

$0.03609

$0.00787

$0.00737

$0.2330

$0.0000000539

$0.000004587

$0.02071

$242.40

