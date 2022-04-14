Virtua (TVK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Virtua (TVK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Virtua (TVK) Informatie Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences. Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences. Officiële website: https://virtua.com/ Koop nu TVK!

Virtua (TVK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Virtua (TVK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 84.93M $ 84.93M $ 84.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.66M $ 29.66M $ 29.66M Hoogste ooit: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Laagste ooit: $ 0.01767338 $ 0.01767338 $ 0.01767338 Huidige prijs: $ 0.02471888 $ 0.02471888 $ 0.02471888 Meer informatie over Virtua (TVK) prijs

Virtua (TVK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Virtua (TVK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TVK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TVK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TVK begrijpt, kun je de live prijs van TVK token verkennen!

Prijsvoorspelling van TVK Wil je weten waar je TVK naartoe gaat? Onze TVK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TVK token!

