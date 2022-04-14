Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Virtu by Virtuals (VIRTU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Virtu by Virtuals (VIRTU) Informatie Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Officiële website: https://virtuai.ink/

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Virtu by Virtuals (VIRTU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 159.91K $ 159.91K $ 159.91K Totale voorraad: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Circulerende voorraad: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 159.91K $ 159.91K $ 159.91K Hoogste ooit: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00016012 $ 0.00016012 $ 0.00016012 Meer informatie over Virtu by Virtuals (VIRTU) prijs

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Virtu by Virtuals (VIRTU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIRTU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIRTU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIRTU begrijpt, kun je de live prijs van VIRTU token verkennen!

Prijsvoorspelling van VIRTU Wil je weten waar je VIRTU naartoe gaat? Onze VIRTU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VIRTU token!

