VIORA IS ONLINE (VIORA) Informatie 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. Officiële website: https://viorasol.xyz/

VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VIORA IS ONLINE (VIORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K Totale voorraad: $ 997.65M $ 997.65M $ 997.65M Circulerende voorraad: $ 997.65M $ 997.65M $ 997.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K Hoogste ooit: $ 0.00247063 $ 0.00247063 $ 0.00247063 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over VIORA IS ONLINE (VIORA) prijs

VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VIORA IS ONLINE (VIORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIORA begrijpt, kun je de live prijs van VIORA token verkennen!

