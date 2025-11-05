Vies Token (VIES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00058394 24u hoog $ 0.00066205 Hoogste prijs ooit $ 0.01529872 Laagste prijs $ 0.00058394 Prijswijziging (1u) -4.55% Prijswijziging (1D) -7.81% Prijswijziging (7D) -34.59%

Vies Token (VIES) real-time prijs is $0.00059187. De afgelopen 24 uur werd er VIES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00058394 en een hoogtepunt van $ 0.00066205, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIES hoogste prijs aller tijden is $ 0.01529872, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00058394 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIES met -4.55% veranderd in het afgelopen uur, -7.81% in de afgelopen 24 uur en -34.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vies Token (VIES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 476.46K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 476.46K Circulerende voorraad 806.38M Totale voorraad 806,378,225.0

De huidige marktkapitalisatie van Vies Token is $ 476.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIES is 806.38M, met een totale voorraad van 806378225.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 476.46K.