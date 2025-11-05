BeursDEX+
De live Vies Token prijs vandaag is 0.00059187 USD. Volg realtime VIES naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VIES prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VIES

VIES Prijsinformatie

Wat is VIES

VIES officiële website

VIES tokenomie

VIES Prijsvoorspelling

Vies Token logo

Vies Token Prijs (VIES)

Niet genoteerd

1 VIES naar USD live prijs:

$0.00059086
$0.00059086
-7.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Vies Token (VIES) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:05:28 (UTC+8)

Vies Token (VIES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00058394
$ 0.00058394
24u laag
$ 0.00066205
$ 0.00066205
24u hoog

$ 0.00058394
$ 0.00058394

$ 0.00066205
$ 0.00066205

$ 0.01529872
$ 0.01529872

$ 0.00058394
$ 0.00058394

-4.55%

-7.81%

-34.59%

-34.59%

Vies Token (VIES) real-time prijs is $0.00059187. De afgelopen 24 uur werd er VIES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00058394 en een hoogtepunt van $ 0.00066205, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIES hoogste prijs aller tijden is $ 0.01529872, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00058394 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIES met -4.55% veranderd in het afgelopen uur, -7.81% in de afgelopen 24 uur en -34.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vies Token (VIES) Marktinformatie

$ 476.46K
$ 476.46K

--
--

$ 476.46K
$ 476.46K

806.38M
806.38M

806,378,225.0
806,378,225.0

De huidige marktkapitalisatie van Vies Token is $ 476.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIES is 806.38M, met een totale voorraad van 806378225.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 476.46K.

Vies Token (VIES) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Vies Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vies Token naar USD $ -0.0004385741.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vies Token naar USD $ -0.0005287932.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vies Token naar USD $ -0.005272573140008396.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-7.81%
30 dagen$ -0.0004385741-74.09%
60 dagen$ -0.0005287932-89.34%
90 dagen$ -0.005272573140008396-89.90%

Wat is Vies Token (VIES)?

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Vies Token (VIES) hulpbron

Officiële website

Vies Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Vies Token (VIES) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Vies Token (VIES) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Vies Token te bekijken.

Bekijk nu de Vies Token prijsvoorspelling !

VIES naar lokale valuta's

Vies Token (VIES) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vies Token (VIES) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VIES token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vies Token (VIES)

Hoeveel is Vies Token (VIES) vandaag waard?
De live VIES prijs in USD is 0.00059187 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VIES naar USD prijs?
De huidige prijs van VIES naar USD is $ 0.00059187. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Vies Token?
De marktkapitalisatie van VIES is $ 476.46K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VIES?
De circulerende voorraad van VIES is 806.38M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VIES?
VIES bereikte een ATH-prijs van 0.01529872 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VIES?
VIES zag een ATL-prijs van 0.00058394 USD.
Wat is het handelsvolume van VIES?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VIES is -- USD.
Zal VIES dit jaar hoger gaan?
VIES kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VIES prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:05:28 (UTC+8)

Vies Token (VIES) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,024.77

$3,371.33

$159.65

$1.0000

$1.0532

$103,024.77

$3,371.33

$159.65

$2.2852

$0.16607

$0.00000

$0.00000

$0.03866

$0.01183

$0.00635

$0.2325

$0.05847

$0.0000000047455

$0.2119

$0.000009064

