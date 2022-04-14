Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Viction Bridged USDT (USDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Viction Bridged USDT (USDT) Informatie Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Officiële website: https://arken.ag/bridge

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Viction Bridged USDT (USDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K Totale voorraad: $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K Circulerende voorraad: $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.46K $ 51.46K $ 51.46K Hoogste ooit: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Laagste ooit: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 Huidige prijs: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Meer informatie over Viction Bridged USDT (USDT) prijs

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Viction Bridged USDT (USDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDT begrijpt, kun je de live prijs van USDT token verkennen!

