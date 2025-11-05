Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +3.78% Prijswijziging (1D) -9.44% Prijswijziging (7D) -18.14% Prijswijziging (7D) -18.14%

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VIBECOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIBECOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00210965, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIBECOIN met +3.78% veranderd in het afgelopen uur, -9.44% in de afgelopen 24 uur en -18.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 289.46K$ 289.46K $ 289.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 289.46K$ 289.46K $ 289.46K Circulerende voorraad 999.62M 999.62M 999.62M Totale voorraad 999,621,413.2313137 999,621,413.2313137 999,621,413.2313137

De huidige marktkapitalisatie van Vibing Cat Coin is $ 289.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIBECOIN is 999.62M, met een totale voorraad van 999621413.2313137. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 289.46K.