Vibey Turtle (VIBEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00011604 $ 0.00011604 $ 0.00011604 24u laag $ 0.00014808 $ 0.00014808 $ 0.00014808 24u hoog 24u laag $ 0.00011604$ 0.00011604 $ 0.00011604 24u hoog $ 0.00014808$ 0.00014808 $ 0.00014808 Hoogste prijs ooit $ 0.0007707$ 0.0007707 $ 0.0007707 Laagste prijs $ 0.00006775$ 0.00006775 $ 0.00006775 Prijswijziging (1u) +12.13% Prijswijziging (1D) +3.59% Prijswijziging (7D) -8.47% Prijswijziging (7D) -8.47%

Vibey Turtle (VIBEY) real-time prijs is $0.00014808. De afgelopen 24 uur werd er VIBEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00011604 en een hoogtepunt van $ 0.00014808, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIBEY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0007707, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006775 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIBEY met +12.13% veranderd in het afgelopen uur, +3.59% in de afgelopen 24 uur en -8.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vibey Turtle (VIBEY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 142.60K$ 142.60K $ 142.60K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 142.60K$ 142.60K $ 142.60K Circulerende voorraad 963.01M 963.01M 963.01M Totale voorraad 963,007,798.352074 963,007,798.352074 963,007,798.352074

De huidige marktkapitalisatie van Vibey Turtle is $ 142.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIBEY is 963.01M, met een totale voorraad van 963007798.352074. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 142.60K.