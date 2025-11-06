BeursDEX+
De live Vibey Turtle prijs vandaag is 0.00014808 USD. Volg realtime VIBEY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VIBEY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Vibey Turtle prijs vandaag is 0.00014808 USD. Volg realtime VIBEY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VIBEY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VIBEY

VIBEY Prijsinformatie

Wat is VIBEY

VIBEY whitepaper

VIBEY officiële website

VIBEY tokenomie

VIBEY Prijsvoorspelling

Vibey Turtle logo

Vibey Turtle Prijs (VIBEY)

Niet genoteerd

1 VIBEY naar USD live prijs:

$0.00014274
-0.10%1D
USD
Vibey Turtle (VIBEY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:00:00 (UTC+8)

Vibey Turtle (VIBEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00011604
24u laag
$ 0.00014808
24u hoog

$ 0.00011604
$ 0.00014808
$ 0.0007707
$ 0.00006775
+12.13%

+3.59%

-8.47%

-8.47%

Vibey Turtle (VIBEY) real-time prijs is $0.00014808. De afgelopen 24 uur werd er VIBEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00011604 en een hoogtepunt van $ 0.00014808, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIBEY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0007707, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006775 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIBEY met +12.13% veranderd in het afgelopen uur, +3.59% in de afgelopen 24 uur en -8.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vibey Turtle (VIBEY) Marktinformatie

$ 142.60K
--
$ 142.60K
963.01M
963,007,798.352074
De huidige marktkapitalisatie van Vibey Turtle is $ 142.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIBEY is 963.01M, met een totale voorraad van 963007798.352074. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 142.60K.

Vibey Turtle (VIBEY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Vibey Turtle naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vibey Turtle naar USD $ +0.0000444429.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vibey Turtle naar USD $ -0.0000176502.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vibey Turtle naar USD $ -0.0004713148899162814.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+3.59%
30 dagen$ +0.0000444429+30.01%
60 dagen$ -0.0000176502-11.91%
90 dagen$ -0.0004713148899162814-76.09%

Wat is Vibey Turtle (VIBEY)?

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Vibey Turtle (VIBEY) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Vibey Turtle Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Vibey Turtle (VIBEY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Vibey Turtle (VIBEY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Vibey Turtle te bekijken.

Bekijk nu de Vibey Turtle prijsvoorspelling !

VIBEY naar lokale valuta's

Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vibey Turtle (VIBEY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VIBEY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vibey Turtle (VIBEY)

Hoeveel is Vibey Turtle (VIBEY) vandaag waard?
De live VIBEY prijs in USD is 0.00014808 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VIBEY naar USD prijs?
De huidige prijs van VIBEY naar USD is $ 0.00014808. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Vibey Turtle?
De marktkapitalisatie van VIBEY is $ 142.60K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VIBEY?
De circulerende voorraad van VIBEY is 963.01M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VIBEY?
VIBEY bereikte een ATH-prijs van 0.0007707 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VIBEY?
VIBEY zag een ATL-prijs van 0.00006775 USD.
Wat is het handelsvolume van VIBEY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VIBEY is -- USD.
Zal VIBEY dit jaar hoger gaan?
VIBEY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VIBEY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Vibey Turtle (VIBEY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

