Vibe Cat (VIBE) Informatie Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others. Officiële website: https://vibecat.com

Vibe Cat (VIBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vibe Cat (VIBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 564.43K $ 564.43K $ 564.43K Totale voorraad: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M Circulerende voorraad: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 564.43K $ 564.43K $ 564.43K Hoogste ooit: $ 0.03076981 $ 0.03076981 $ 0.03076981 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00057455 $ 0.00057455 $ 0.00057455 Meer informatie over Vibe Cat (VIBE) prijs

Vibe Cat (VIBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vibe Cat (VIBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIBE begrijpt, kun je de live prijs van VIBE token verkennen!

