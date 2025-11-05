VIBE AI (VIBE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00019673 $ 0.00019673 $ 0.00019673 24u laag $ 0.00022012 $ 0.00022012 $ 0.00022012 24u hoog 24u laag $ 0.00019673$ 0.00019673 $ 0.00019673 24u hoog $ 0.00022012$ 0.00022012 $ 0.00022012 Hoogste prijs ooit $ 0.00067476$ 0.00067476 $ 0.00067476 Laagste prijs $ 0.00005169$ 0.00005169 $ 0.00005169 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) -2.46% Prijswijziging (7D) -29.76% Prijswijziging (7D) -29.76%

VIBE AI (VIBE) real-time prijs is $0.00021443. De afgelopen 24 uur werd er VIBE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019673 en een hoogtepunt van $ 0.00022012, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIBE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00067476, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005169 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIBE met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -2.46% in de afgelopen 24 uur en -29.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VIBE AI (VIBE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 192.17K$ 192.17K $ 192.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 214.34K$ 214.34K $ 214.34K Circulerende voorraad 896.58M 896.58M 896.58M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van VIBE AI is $ 192.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIBE is 896.58M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 214.34K.