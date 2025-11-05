BeursDEX+
De live VIBE AI prijs vandaag is 0.00021443 USD. Volg realtime VIBE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VIBE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VIBE

VIBE Prijsinformatie

Wat is VIBE

VIBE whitepaper

VIBE officiële website

VIBE tokenomie

VIBE Prijsvoorspelling

VIBE AI Prijs (VIBE)

1 VIBE naar USD live prijs:

$0.00021443
$0.00021443
-2.40%1D
VIBE AI (VIBE) live prijsgrafiek
VIBE AI (VIBE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00019673
$ 0.00019673
24u laag
$ 0.00022012
$ 0.00022012
24u hoog

$ 0.00019673
$ 0.00019673

$ 0.00022012
$ 0.00022012

$ 0.00067476
$ 0.00067476

$ 0.00005169
$ 0.00005169

+0.87%

-2.46%

-29.76%

-29.76%

VIBE AI (VIBE) real-time prijs is $0.00021443. De afgelopen 24 uur werd er VIBE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019673 en een hoogtepunt van $ 0.00022012, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIBE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00067476, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005169 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIBE met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -2.46% in de afgelopen 24 uur en -29.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VIBE AI (VIBE) Marktinformatie

$ 192.17K
$ 192.17K

--
--

$ 214.34K
$ 214.34K

896.58M
896.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van VIBE AI is $ 192.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIBE is 896.58M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 214.34K.

VIBE AI (VIBE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van VIBE AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van VIBE AI naar USD $ +0.0000230886.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van VIBE AI naar USD $ +0.0000319071.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van VIBE AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.46%
30 dagen$ +0.0000230886+10.77%
60 dagen$ +0.0000319071+14.88%
90 dagen$ 0--

Wat is VIBE AI (VIBE)?

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

VIBE AI (VIBE) hulpbron

VIBE AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal VIBE AI (VIBE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je VIBE AI (VIBE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor VIBE AI te bekijken.

Bekijk nu de VIBE AI prijsvoorspelling !

VIBE naar lokale valuta's

VIBE AI (VIBE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van VIBE AI (VIBE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VIBE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over VIBE AI (VIBE)

Hoeveel is VIBE AI (VIBE) vandaag waard?
De live VIBE prijs in USD is 0.00021443 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VIBE naar USD prijs?
De huidige prijs van VIBE naar USD is $ 0.00021443. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van VIBE AI?
De marktkapitalisatie van VIBE is $ 192.17K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VIBE?
De circulerende voorraad van VIBE is 896.58M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VIBE?
VIBE bereikte een ATH-prijs van 0.00067476 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VIBE?
VIBE zag een ATL-prijs van 0.00005169 USD.
Wat is het handelsvolume van VIBE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VIBE is -- USD.
Zal VIBE dit jaar hoger gaan?
VIBE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VIBE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
$103,717.29

$3,397.35

$160.47

$1.0001

$1.1014

$103,717.29

$3,397.35

$160.47

$2.2754

$0.16731

$0.00000

$0.00000

$0.03310

$0.00891

$0.00806

$0.2210

$0.2347

$0.0000000045726

$0.000009019

$175.70

