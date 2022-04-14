VFOX (VFOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VFOX (VFOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VFOX (VFOX) Informatie VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

VFOX (VFOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VFOX (VFOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 232.41K $ 232.41K $ 232.41K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 232.45K $ 232.45K $ 232.45K Hoogste ooit: $ 5.28 $ 5.28 $ 5.28 Laagste ooit: $ 0.00752955 $ 0.00752955 $ 0.00752955 Huidige prijs: $ 0.01106907 $ 0.01106907 $ 0.01106907 Meer informatie over VFOX (VFOX) prijs

VFOX (VFOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VFOX (VFOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VFOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VFOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VFOX begrijpt, kun je de live prijs van VFOX token verkennen!

Prijsvoorspelling van VFOX Wil je weten waar je VFOX naartoe gaat? Onze VFOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VFOX token!

