VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

Officiële website: https://vestradao.com/
Whitepaper: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf

Vestra DAO (VSTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vestra DAO (VSTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 225.13M $ 225.13M $ 225.13M Hoogste ooit: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Laagste ooit: $ 0.00124947 $ 0.00124947 $ 0.00124947 Huidige prijs: $ 0.0045027 $ 0.0045027 $ 0.0045027 Meer informatie over Vestra DAO (VSTR) prijs

Vestra DAO (VSTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vestra DAO (VSTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VSTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VSTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VSTR begrijpt, kun je de live prijs van VSTR token verkennen!

