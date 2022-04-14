Vertical AI (VERTAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vertical AI (VERTAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vertical AI (VERTAI) Informatie Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Officiële website: https://www.verticalstudio.ai/ Whitepaper: https://docs.verticalstudio.ai/

Vertical AI (VERTAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vertical AI (VERTAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.78M $ 15.78M $ 15.78M Hoogste ooit: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Laagste ooit: $ 0.014562 $ 0.014562 $ 0.014562 Huidige prijs: $ 0.157796 $ 0.157796 $ 0.157796 Meer informatie over Vertical AI (VERTAI) prijs

Vertical AI (VERTAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vertical AI (VERTAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VERTAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VERTAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VERTAI begrijpt, kun je de live prijs van VERTAI token verkennen!

