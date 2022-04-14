Vertcoin (VTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Vertcoin (VTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Vertcoin (VTC) Informatie Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000). Officiële website: https://vertcoin.io Whitepaper: https://vertcoin.io/what-is-vertcoin/

Vertcoin (VTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vertcoin (VTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Totale voorraad: $ 72.95M $ 72.95M $ 72.95M Circulerende voorraad: $ 72.95M $ 72.95M $ 72.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Hoogste ooit: $ 9.8 $ 9.8 $ 9.8 Laagste ooit: $ 0.00634731 $ 0.00634731 $ 0.00634731 Huidige prijs: $ 0.077107 $ 0.077107 $ 0.077107 Meer informatie over Vertcoin (VTC) prijs

Vertcoin (VTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vertcoin (VTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VTC begrijpt, kun je de live prijs van VTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van VTC Wil je weten waar je VTC naartoe gaat? Onze VTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VTC token!

