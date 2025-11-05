Verse World (VERSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.091602 $ 0.091602 $ 0.091602 24u laag $ 0.101645 $ 0.101645 $ 0.101645 24u hoog 24u laag $ 0.091602$ 0.091602 $ 0.091602 24u hoog $ 0.101645$ 0.101645 $ 0.101645 Hoogste prijs ooit $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Laagste prijs $ 0.091602$ 0.091602 $ 0.091602 Prijswijziging (1u) +0.59% Prijswijziging (1D) +0.04% Prijswijziging (7D) -21.51% Prijswijziging (7D) -21.51%

Verse World (VERSE) real-time prijs is $0.099663. De afgelopen 24 uur werd er VERSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.091602 en een hoogtepunt van $ 0.101645, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VERSE hoogste prijs aller tijden is $ 0.910916, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.091602 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VERSE met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, +0.04% in de afgelopen 24 uur en -21.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Verse World (VERSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 99.61M$ 99.61M $ 99.61M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 999,999,752.544533 999,999,752.544533 999,999,752.544533

De huidige marktkapitalisatie van Verse World is $ 9.96M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VERSE is 100.00M, met een totale voorraad van 999999752.544533. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 99.61M.