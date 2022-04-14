VersaGames (VERSA) Tokenomie
VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform.
The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.
Inzicht in de tokenomie van VersaGames (VERSA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal VERSA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel VERSA tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
