VERRA DNA (VDNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.89% Prijswijziging (1D) -0.65% Prijswijziging (7D) -18.71% Prijswijziging (7D) -18.71%

VERRA DNA (VDNA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VDNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VDNA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01760951, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VDNA met +0.89% veranderd in het afgelopen uur, -0.65% in de afgelopen 24 uur en -18.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VERRA DNA (VDNA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 208.05K$ 208.05K $ 208.05K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 208.05K$ 208.05K $ 208.05K Circulerende voorraad 989.98M 989.98M 989.98M Totale voorraad 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

De huidige marktkapitalisatie van VERRA DNA is $ 208.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VDNA is 989.98M, met een totale voorraad van 989983397.0922911. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 208.05K.