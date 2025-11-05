BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live VERRA DNA prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime VDNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VDNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live VERRA DNA prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime VDNA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VDNA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VDNA

VDNA Prijsinformatie

Wat is VDNA

VDNA officiële website

VDNA tokenomie

VDNA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

VERRA DNA logo

VERRA DNA Prijs (VDNA)

Niet genoteerd

1 VDNA naar USD live prijs:

$0.00020909
$0.00020909$0.00020909
-0.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
VERRA DNA (VDNA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:05:06 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-0.65%

-18.71%

-18.71%

VERRA DNA (VDNA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VDNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VDNA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01760951, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VDNA met +0.89% veranderd in het afgelopen uur, -0.65% in de afgelopen 24 uur en -18.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VERRA DNA (VDNA) Marktinformatie

$ 208.05K
$ 208.05K$ 208.05K

--
----

$ 208.05K
$ 208.05K$ 208.05K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

De huidige marktkapitalisatie van VERRA DNA is $ 208.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VDNA is 989.98M, met een totale voorraad van 989983397.0922911. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 208.05K.

VERRA DNA (VDNA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van VERRA DNA naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van VERRA DNA naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van VERRA DNA naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van VERRA DNA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.65%
30 dagen$ 0-75.64%
60 dagen$ 0-89.67%
90 dagen$ 0--

Wat is VERRA DNA (VDNA)?

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

VERRA DNA (VDNA) hulpbron

Officiële website

VERRA DNA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal VERRA DNA (VDNA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je VERRA DNA (VDNA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor VERRA DNA te bekijken.

Bekijk nu de VERRA DNA prijsvoorspelling !

VDNA naar lokale valuta's

VERRA DNA (VDNA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van VERRA DNA (VDNA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VDNA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over VERRA DNA (VDNA)

Hoeveel is VERRA DNA (VDNA) vandaag waard?
De live VDNA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VDNA naar USD prijs?
De huidige prijs van VDNA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van VERRA DNA?
De marktkapitalisatie van VDNA is $ 208.05K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VDNA?
De circulerende voorraad van VDNA is 989.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VDNA?
VDNA bereikte een ATH-prijs van 0.01760951 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VDNA?
VDNA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van VDNA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VDNA is -- USD.
Zal VDNA dit jaar hoger gaan?
VDNA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VDNA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:05:06 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,963.49
$102,963.49$102,963.49

-0.21%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,366.46
$3,366.46$3,366.46

-4.01%

Solana logo

Solana

SOL

$159.33
$159.33$159.33

-1.33%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0538
$1.0538$1.0538

+40.97%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,963.49
$102,963.49$102,963.49

-0.21%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,366.46
$3,366.46$3,366.46

-4.01%

Solana logo

Solana

SOL

$159.33
$159.33$159.33

-1.33%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2807
$2.2807$2.2807

-0.06%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16576
$0.16576$0.16576

+1.11%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03866
$0.03866$0.03866

+54.64%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01206
$0.01206$0.01206

+60.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00635
$0.00635$0.00635

-2.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2311
$0.2311$0.2311

+362.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06000
$0.06000$0.06000

+291.13%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047353
$0.0000000047353$0.0000000047353

+238.18%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2100
$0.2100$0.2100

+220.61%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009064
$0.000009064$0.000009064

+137.46%