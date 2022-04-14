Venti ($VENTI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Venti ($VENTI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Venti ($VENTI) Informatie born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor Officiële website: https://venti.bot/ Whitepaper: https://venti.bot/architecture Koop nu $VENTI!

Venti ($VENTI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Venti ($VENTI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.51K $ 16.51K $ 16.51K Totale voorraad: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Circulerende voorraad: $ 953.43M $ 953.43M $ 953.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Hoogste ooit: $ 0.00250431 $ 0.00250431 $ 0.00250431 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Venti ($VENTI) prijs

Venti ($VENTI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Venti ($VENTI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $VENTI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $VENTI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $VENTI begrijpt, kun je de live prijs van $VENTI token verkennen!

Prijsvoorspelling van $VENTI Wil je weten waar je $VENTI naartoe gaat? Onze $VENTI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $VENTI token!

