Velocis AI (VECAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -10.53% Prijswijziging (7D) -10.53%

Velocis AI (VECAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VECAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VECAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VECAI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -10.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Velocis AI (VECAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Circulerende voorraad 851.00M 851.00M 851.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Velocis AI is $ 7.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VECAI is 851.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.34K.