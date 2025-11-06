BeursDEX+
De live Velocis AI prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime VECAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VECAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Velocis AI logo

Velocis AI Prijs (VECAI)

Niet genoteerd

1 VECAI naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
USD
Velocis AI (VECAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:39:29 (UTC+8)

Velocis AI (VECAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.53%

-10.53%

Velocis AI (VECAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VECAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VECAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VECAI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -10.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Velocis AI (VECAI) Marktinformatie

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Velocis AI is $ 7.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VECAI is 851.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.34K.

Velocis AI (VECAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Velocis AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Velocis AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Velocis AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Velocis AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-27.67%
60 dagen$ 0-87.31%
90 dagen$ 0--

Wat is Velocis AI (VECAI)?

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

Velocis AI (VECAI) hulpbron

Velocis AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Velocis AI (VECAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Velocis AI (VECAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Velocis AI te bekijken.

Bekijk nu de Velocis AI prijsvoorspelling !

VECAI naar lokale valuta's

Velocis AI (VECAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Velocis AI (VECAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VECAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Velocis AI (VECAI)

Hoeveel is Velocis AI (VECAI) vandaag waard?
De live VECAI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VECAI naar USD prijs?
De huidige prijs van VECAI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Velocis AI?
De marktkapitalisatie van VECAI is $ 7.10K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VECAI?
De circulerende voorraad van VECAI is 851.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VECAI?
VECAI bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VECAI?
VECAI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van VECAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VECAI is -- USD.
Zal VECAI dit jaar hoger gaan?
VECAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VECAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:39:29 (UTC+8)

Disclaimer

