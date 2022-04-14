VelasPad (VLXPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VelasPad (VLXPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VelasPad (VLXPAD) Informatie The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. Officiële website: https://velaspad.io/ Koop nu VLXPAD!

VelasPad (VLXPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VelasPad (VLXPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Totale voorraad: $ 433.05M $ 433.05M $ 433.05M Circulerende voorraad: $ 433.05M $ 433.05M $ 433.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00302413 $ 0.00302413 $ 0.00302413 Meer informatie over VelasPad (VLXPAD) prijs

VelasPad (VLXPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VelasPad (VLXPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VLXPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VLXPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VLXPAD begrijpt, kun je de live prijs van VLXPAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van VLXPAD Wil je weten waar je VLXPAD naartoe gaat? Onze VLXPAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VLXPAD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!