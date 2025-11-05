Velar (VELAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.380312 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.83% Prijswijziging (1D) +10.34% Prijswijziging (7D) -25.35%

Velar (VELAR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VELAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VELAR hoogste prijs aller tijden is $ 0.380312, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VELAR met -0.83% veranderd in het afgelopen uur, +10.34% in de afgelopen 24 uur en -25.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Velar (VELAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 214.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 605.72K Circulerende voorraad 354.26M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Velar is $ 214.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VELAR is 354.26M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 605.72K.